Компания Microsoft, а также несколько других технологический гигантов и медийных организаций объявили о создании коалиции C2PA – Coalition for Content Provenance and Authenticity. Цель ее существования – борьба с распространением фейковых новостей в сети. Кроме Microsoft на борьбу с дезинформацией в интернете подписались Adobe, Arm, BBC, Intel и Truepic.

Коалиция видит своей задачей разработку средств определения фейков и правил использования контента, которые позволят отследить источники изображений, видео, документов, а также различных аудиоматериалов.

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Новые фейки и борьба с ними

Как указывает ресурс Windows Central, на фоне исторической высадки нового марсохода Perseverance на поверхность Марса в сети опубликовали фейковое видео с его передвижением по планете, которое сопровождается звуковыми эффектами. На фейк указывает сразу несколько фактов, одним из которых является то, что NASA еще не давало команды новому марсоходу начать исследования. Несмотря на очевидную дезинформацию, ролик набрал более 17 миллионов просмотров. Оригинал видео уже удален, однако копию фейкового ролика распространяют по другим информационным каналам.

Microsoft сообщила в официальном блоге о планах работать совместно над борьбой с дезинформацией:

Члены организации C2PA займутся разработкой средств для определения источников происхождения контента в различных форматах. Это позволит издателям, создателям и потребителям цифрового контента отследить как те или иные изображения, видео, аудио или документы создавались, хранились и эволюционировали,

– сказали в компании.

C2PA будет использовать открытый стандарт работы, который может быть использован любой онлайн-платформой. Некоторые участники организации уже разработали собственные средства для определения фейковых информации. Например, Adobe в рамках инициативы Content Authenticity Initiative создала инструмент для ограничения распространения отредактированных фотографий, которые выдаются за подлинные. BBC возглавляет инициативу Project Origin по борьбе с дезинформацией. Truepic является платформой с различными инструментами верификации подлинности фотографий.

Суть коалиции C2PA заключается в объединении отдельных инструментов и их эффективном использовании против распространения неправдивой информации.