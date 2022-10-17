Военные США недовольны шлемами Microsoft HoloLens, они вызывают проблемы со здоровьем

Применение современных шлемов смешанной реальности военными на практике столкнулось с рядом проблем. Оказалось, что они вызывают тошноту, головные боли и зрительное напряжение у пользователей. У большого количества военных симптомы появились менее чем через три часа после использования специально настроенной версии Microsoft HoloLens.

Несколько лет назад Microsoft получила несколько военных контрактов, сумма которых достигает десятков миллиардов долларов. Задачей стала разработка специальной военной версии шлема смешанной реальности HoloLens.

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Что не так с HoloLens

Во время тестирования шлемов в полевых условиях военные США жаловались на известные симптомы, возникающие у пользователей VR-шлемов довольно часто: головные боли, тошнота, ухудшение зрения.

Более 80% испытывающих дискомфорт имели симптомы уже после менее трех часов использования специальной версии очков HoloLens от Microsoft. Об этом рассказал изданию Bloomberg Николас Гертин, директор отдела испытаний и оценки операций армии и министерства обороны. По его словам, система до сих пор имеет слишком много сбоев в выполнении основных функций.

Несмотря на недостатки устройства, Гертин не считает его непригодным для использования и уверен, что военные сделали верную ставку на развитие современных технологий. Он рекомендовал армии "определить приоритеты усовершенствования" перед широким развертыванием, чтобы уменьшить "физический дискомфорт пользователей". По его словам, в улучшении нуждаются также датчики низкой освещенности, четкость дисплея, поле зрения и низкая надежность некоторых важных функций очков.

Из положительного: надежность последней модели улучшилась по ключевому показателю – среднее время между отказами, делающими всю систему нетрудоспособной. Командиры и солдаты также сообщили, что последняя версия "улучшила навигацию и координацию движений подразделений".

Зачем американским военным XR-шлемы

Ожидается, что интегрированная система визуального дополнения Microsoft, или IVAS, обеспечит сухопутные войска США "дисплеем в голове", подобным имеющимся у пилотов истребителей. Она позволит командирам проектировать информацию на забравшем перед лицом солдата и включать такие функции, как ночное видение. По прогнозам, армия потратит 21,9 миллиарда долларов за десятилетие на очки, запасные части и вспомогательные услуги, если все варианты будут реализованы.

Результаты испытаний будут тщательно оцениваться правительством, которое будет решать, утверждать ли 424,2 миллиона долларов , которые армия предложила потратить на эту программу в этом финансовом году.

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В отчете по тестированию шлемов, как отмечает Bloomberg, содержится один вывод, который может заставить членов Конгресса задуматься над целесообразностью продолжения программы.

Речь идет о том что восприятие очков солдатами "остается низким". И они и их командиры отмечают, что гаджет не "способствует их способности выполнять свою миссию".

Microsoft, не получившая копии результатов испытаний, заявила, что "наше тесное сотрудничество с армией позволило нам быстро создать" и модифицировать устройство, "чтобы разработать трансформационную платформу, которая обеспечит повышенную безопасность и эффективность солдат".