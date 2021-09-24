Как сообщили в компании, некоторых приложений не будет в операционной системе сразу после установки. Однако их можно будет свободно скачать из Microsoft Store. В самой же ОС взамен оставят лишь их ярлыки.
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Что удалят из Windows 11
Из Windows 11 исчезнут следующие приложения:
- Sticky Notes – приложение для заметок на рабочем столе.
- Microsoft To-Do-облачное приложение, схожее по назначению со Sticky Notes, но с более широкой функциональностью. В отличие от последнего, To-Do имеет приложение для смартфона и синхронизируется с ним.
- Skype. Его роль, судя по всему, теперь берет на себя Microsoft Teams, в котором доступны все функции Skype и даже больше. Он теперь будет интегрирован в ОС и закреплен на панели задач.
- Paint 3D.
- 3D Viewer.
- OneNote.
- Голосовой ассистент Cortana.
- Не будет и отдельных функций, такой как временная линия, например.
Если пользователь пожелает установить какую-то из этих или других программ, достаточно будет перейти по ярлыку в меню "Пуск" и начнется загрузка.