Компания Microsoft запатентовала технологию, которая позволит создать виртуальную копию конкретного человека. Чат-бот сможет генерировать сообщения, фото и запись голоса.

Что для этого нужно

Для того, чтобы создать виртуальную личность конкретного человека, разработчики будут собирать все доступные о нем данные. Об этом говорится в патентной заявке разработчиков Дастина Абрамсона и Джозефа Джонсона.

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Компании нужны для этого фото, видео и записи голоса, распространенные в социальных сетях, публикации, электронные письма, рукописные материалы, и тому подобное. На основе этих данных специалисты создадут чат-ботов, которые будут отвечать на сообщения так, как бы это сделал конкретный человек.

В некоторых случаях технология даже позволит генерировать новые изображения человека в формате 2D и 3D.

Где можно будет общаться виртуальными копиями людей

Для загрузки информации о человеке можно будет использовать смартфон или же обычный компьютер.