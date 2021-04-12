По данным издания, сделка может быть объявлена ​​уже на этой неделе. Цена сделки может составить около 16 миллиардов долларов.

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Напомним, что акции Nuance выросли в этом году на 3,4%, что дало компании рыночную оценку почти в 13 миллиардов долларов. Для сравнения, акции Microsoft выросли на 15%.

Детали о сделке

Как говорят СМИ, соглашение с Nuance может стать вторым по величине приобретением Microsoft, уступив лишь поглощению LinkedIn за 24 миллиарда долларов.

Кстати, Microsoft и Nuance сотрудничают еще с 2019 года. Это касается сферы технологий, позволяющих врачам фиксировать голосовые разговоры при посещении пациентов и вводить данные в электронные медицинские карты.

В марте также были слухи о том, что Microsoft хочет купить Discord (это сообщество чатов для видеоигр). За эту компанию техногигант готов заплатить более 10 миллиардов долларов.