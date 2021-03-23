Компания Microsoft ведет переговоры о покупке Discord. Возможная сумма сделки составляет более 10 миллиардов долларов. Об этом рассказало издание Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Неназванный источник сообщил, что переговоры пока являются частными. Представители обеих компаний отказались комментировать слухи. Однако согласно им Discord ведет переговоры с потенциальными покупателями, и Microsoft – одна из них.

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Discord продают?

Сайт VentureBeat ранее уже писал, что Discord обсуждает свою продажу. Как отметил аналитик Bloomberg Intelligence Мэтью Кантерман, покупка Discord имеет большой смысл для Microsoft с целью модернизации бизнеса в сторону предоставления услуг. Например, компания может объединить в единую услугу подписки Discord Nitro и Game Pass, что поможет увеличить число подписчиков.

Любой потенциальный покупатель, у которого есть возможность заплатить 10 миллиардов долларов для приобретения Discord, скорее всего, будет действительно большой компанией, такой как Microsoft, Amazon, Twitter или Google.

Некоторые игровые компании опасаются, что Discord, который играет важную роль в связи игровых студий и издателей со своими сообществами игроков, может приобрести сторона, которая была бы заинтересована лишь в одном из этих сообществ. Microsoft не ответила на запрос о комментарии.

Приобретение Discord превратит сервис из независимой компании, которая обслуживает все игровые и другие сообщества, в фирму, которая обслуживает конкретную материнскую компанию.

Справка. Discord известен как сервис коммуникации для игроков, который позволяет им общаться друг с другом текстовым и голосовым способами, создавать различные отдельные комнаты и прочее. Также доступна функция видеосвязи и демонстрации экрана. Как отмечает VentureBeat, сервисом все чаще пользуются студенты, которые обучаются дома из-за пандемии.