После обновления веб-пользователи Microsoft Word могут просто выбрать функцию "Поделиться" в нажав на соответствующую кнопку, а затем добавить людей, которым необходимо распространить доступ для проверки документа, чтобы отправить его в OneDrive.

Не пропустите Microsoft уже скоро прекратит поддержку одной из версий Windows

Совместное использование Microsoft Word в OneDrive

Эта функция указана в официальной дорожной карте Microsoft 365 как "Режим просмотра документов Word в диалоговом окне общего доступа". Отмечается, что она находится в разработке, однако ожидаемая дата доступности – июль 2022 года, поэтому пользователям не придется долго ждать.

Вместе с этой функцией Microsoft Word получит еще одно обновление, которое позволит пользователям легко переключаться между редактированием, рецензированием и просмотром документа, приближая к скорости своего главного конкурента Google Docs.

Теперь пользователи увидят новую кнопку "Редактирование" на ленте Microsoft Word, которая при нажатии предлагает три варианта. "Редактирование", включенное по умолчанию, позволяет пользователю вносить прямые изменения в документ, "Рецензирование", позволяющее пользователю предлагать изменения, предложения или комментарии, и "Просмотр", просто позволяющий просматривать документ без внесения изменений.

Читайте на сайте Microsoft получила торт от Mozilla в честь прекращения работы браузера Internet Explorer

Кстати, Microsoft также недавно объявила, что ее популярная функция интеллектуального ввода в скором времени появится у Word на Mac. Инструмент Editor Text Predictions предусматривает следующие слова и предлагает слова или фразы при вводе, что значительно улучшает процесс письма для тех, кто медленно печатает.