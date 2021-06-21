Что изменится в Microsoft Office

Вместо таблиц, графиков и списков, которые статичны и привязаны к конкретным документам, компоненты Fluid являются модулями для совместной работы, позволяющими выполнять различные задачи, не выходя за пределы чата, электронной почты и прочего. Проще говоря, такой подход позволяет работать с документом в общей среде без необходимости запуска различных приложений.

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Среда Fluid является самым большим изменением в Office за десятилетие. На момент презентации в прошлом году концепция Fluid выглядела перспективным вариантом развития офисного пакета. Однако сейчас уже четко видно, насколько масштабной может быть трансформация привычных офисных приложений.



Среда совместной работы с новой концепцией Fluid / Фото The Verge

Вскоре каждая совместная работа в Microsoft Teams будет сопровождаться встроенными заметками для совместной работы. Заметки будут отображаться не только в собрании, но и в календаре Outlook. Любой пользователь, который имеет соответствующие разрешения, сможет в любой момент написать что-нибудь в заметках и эти поправки должны демонстрироваться всем членам в режиме онлайн.

После добавления нового задания оно сразу синхронизируется с другими задачами в Microsoft 365, а заметки о совместной работе автоматически синхронизируются с календарем Outlook, где их также можно редактировать в режиме онлайн.

Как работает концепция Fluid: смотрите видео

Этим летом Microsoft также трансформирует приложение Whiteboard в холст для размещения компонентов Fluid. Приложение уже давно существует как инструмент для совместной работы и теперь оно будет переработано в рамках концепции Fluid.