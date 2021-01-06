После запуска браузера Microsoft Edge некоторые функции оставались недоступными – компания продолжала их разработку. В частности, не работала синхронизация истории просмотров и открытых вкладок между разными устройствами. Ситуация постепенно исправляется. Стало известно о запуске двух функций.

Функция синхронизации истории и вкладок уже начала разворачиваться для стабильных версий Edge. Процесс пойдет постепенно. Об этом сообщает windows latest.

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Что известно

В Edge Canary, тестовой версии браузера, функция синхронизации истории просмотров и вкладок появилась еще в октябре прошлого года и с тех пор испытывалась пользователями бета-версий. Теперь же эта функция распространяется на стабильные версии Edge и вскоре станет доступна всем пользователям.

Согласно данным, для использования новой функции нужно авторизоваться в Edge с учетной записью Microsoft на всех устройствах, где требуется синхронизация данных. Источник говорит о том, что синхронизация истории и вкладок активируется по умолчанию в стабильных версиях Edge. Это означает, что для начала использования не потребуется выполнять каких-либо дополнительных действий.

Сейчас разработчики готовятся к запуску нового Edge 88. Он получит функцию проверки сохраненных паролей на предмет их утечки, улучшенный инструмент чтения PDF-документов и другие новшества. Предполагается, что распространение Edge 88 начнется уже в январе.