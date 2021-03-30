В индийском Twitter-аккаунте Microsoft появился видеоролик, в котором показывают загадочный ноутбук BackBook. Он подозрительно похож на конкурента от компании Apple и в ролике кажется намного хуже, чем Surface.

Компания Microsoft сняла саркастическое рекламное видео, в котором высмеивает девайс от Apple за неуклюжесть и отсутствие креативности. Однако, в отличие от предыдущих видео от Intel, где в основном фигурировал обобщенный образ "ПК против Mac", Microsoft рекламирует свой конкретный продукт – ноутбук-трансформер Surface.

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О чем ролик

В рекламном видео неизвестный пользователь задает вопрос: "Ты можешь сделать это?". И начинает демонстрировать возможности Surface, сгибая, разворачивая его на 180 градусов, а также открепляя экран от клавиатуры. Девайс очевидно может использоваться и как планшет, даже в вертикальной ориентации.

Однако, перейдя к соседнему устройству на витрине с загадочным названием BackBook (back означает "назад", что, возможно, намекает на то, что продукция Apple отстает по характеристикам от того же Surface), покупатель пытается сделать то же самое, но терпит неудачу. Он ставит устройство, подозрительно похожее на Apple MacBook, на место.

The 2-in-1 range of Surface devices come with laptop-to-tablet versatility, enabling you work from anywhere, anytime. Sign up for a demo. pic.twitter.com/p9vTM3wMAu — Microsoft India (@MicrosoftIndia) March 24, 2021

Ранее сообщалось, что компания Intel хочет вновь стать основным клиентом Apple и производить для нее процессоры Silicon. Учитывая этот факт, СМИ называли весьма опрометчивой серию видео "ПК против Mac", где бывший актер из рекламы Apple теперь превозносит ПК на Intel. Что касается Microsoft, то никаких совместных планов с Apple она не строит.