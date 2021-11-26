Microsoft добавила в свой браузер Edge новую мини-игру на замену динозавру из Chrome

26 ноября 2021 , 21:06
Читати новину українською

Источник:

Microsoft Edge Dev

У браузеров на основе Chromium, есть интересная особенность: при отсутствии интернета вы можете поиграть во встроенную мини-игру. В Chrome это знакомый всем динозавр. Microsoft же решила были оригинальной.

В игре от Microsoft предлагают пользователям управлять лыжником, преодолевая разнообразные препятствия и минуя проблемные участки. Кроме того, иногда за вами начинает гнаться снежный человек.

Интересно Мошенники "возродили" криптовалюту Telegram: сомнительная реклама распространяется в Facebook

Как поиграть

  • В отсутствие интернета в окне браузера появляется специальная кнопка "Запустить игру".
  • Вы можете испытать ее, вручную отключив соединение.
  • Далее пользователю предлагают выбрать игровую модель лыжника.
  • После подтверждения игрока перебрасывает на заснеженное поле.
  • Для управления используются стрелки на клавиатуре.


Игра в Microsoft Edge / Скриншот 24 канала

  • Игроку доступны три жизни, которые тратятся при столкновении с препятствиями или снежным человеком.
  • Новые можно "подбирать" на игровом поле.

Обновление доступно в версии Edge 96.

Автор: Олександр Гайдамашко