В игре от Microsoft предлагают пользователям управлять лыжником, преодолевая разнообразные препятствия и минуя проблемные участки. Кроме того, иногда за вами начинает гнаться снежный человек.
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Как поиграть
- В отсутствие интернета в окне браузера появляется специальная кнопка "Запустить игру".
- Вы можете испытать ее, вручную отключив соединение.
- Далее пользователю предлагают выбрать игровую модель лыжника.
- После подтверждения игрока перебрасывает на заснеженное поле.
- Для управления используются стрелки на клавиатуре.
Игра в Microsoft Edge / Скриншот 24 канала
- Игроку доступны три жизни, которые тратятся при столкновении с препятствиями или снежным человеком.
- Новые можно "подбирать" на игровом поле.
Обновление доступно в версии Edge 96.