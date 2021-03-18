Компания Microsoft выпустила тестовую версию браузера Edge 90. Наиболее заметным новшеством стало появление Детского режима. Тестирование продлится несколько недель. Запуск стабильной версии обозревателя ожидается примерно через месяц.

Новый режим предназначен для использования детьми в возрасте от 5 до 8 лет и от 9 до 12 лет. По своей сути он является чем-то вроде изолированной "песочницы". В этом режиме используется безопасная поисковая система Bing SafeSearch, которая обеспечивает доступ к "дружественному контенту". Также есть заранее определенный список доверенных ресурсов, который можно отредактировать.

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Детали обновления

В детском режиме обозреватель предоставит ориентированные на соответствующую возрастную группу пользователей статьи и возможность изменения темы оформления. Также обеспечивается высокий уровень конфиденциальности, что предотвращает отслеживание активности.

Детский режим можно активировать с помощью инструмента выбора профиля. Интересно, что для этого не требуется наличие учетной записи Microsoft. Вероятно, это связано с тем, что в этом режиме нет рекламы и блокируется отслеживание.

В Edge 90 есть и другие новинки, которые ранее тестировались участниками инсайдерской программы Microsoft. Например, изменения управления коллекциями, а также обновленное взаимодействие с файлами формата PDF.

После проведения необходимого тестирования Microsoft начнет широкое развертывание стабильной версии обозревателя.