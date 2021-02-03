Специалисты квантовой лаборатории Microsoft создали криогенный контроллер кубитов под названием Gooseberry – Крыжовник. Авторы технологии заявляют, что она "трансформирует" отрасль.

Источник: Sciencealert

В лаборатории Microsoft совместно со специалистами Сиднейского университета создали чип со 100 тысячами транзисторов на смешанной цифровой и аналоговой базе, который может работать при температуре около абсолютного нуля.

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На что способен новый чип

Контроллер остается исправным и управляет кубитами при температуре 0,1 Кельвина (-273,05 градуса Цельсия). Предыдущий рекорд установила компания Intel, выпустив 22-нм контроллер Horse Ridge II, который сохраняет работоспособность при охлаждении до 4 Кельвинов (-269,15 градуса Цельсия).



Красным показан криогенный контроллер Gooseberry, синим – тестовый кубит, фиолетовым — резонатор / Фото Microsoft

Разница, на первый взгляд, невелика. Однако для стабильности состояния криогенных кубитов и поддержания когерентности контроллер Intel все еще недостаточно холоден, чтобы находиться в одном контейнере с криогенными кубитами. В этом плане у разработки Microsoft гораздо лучшие перспективы. Она обещает существенно упростить физические размеры и конфигурацию вычислителей на криогенных кубитах, ведь от контроллера к кубитам не нужно тянуть проводники за пределы контейнера — все будет внутри.

Современные [квантовые] машины создают хороший набор проводов для управления сигналами. Они выглядят как перевернутое позолоченное птичье гнездо или люстра. Они красивы, но принципиально непрактичны. Это означает, что мы не можем масштабировать машины для выполнения полезных вычислений. Существует реальное узкое место ввода-вывода,

– объясняет квантовый физик Дэвид Рейли из Сиднейского университета.



Квантовый компьютер на криогенных кубитах / Фото sentient.monster

Контроллер Gooseberry позволит устранить эту проблему и создать систему, которая управляет тысячами кубитов, тогда как сегодня созданы криогенные системы максимум с 50 кубитами.