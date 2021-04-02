Согласно контракту, шлемы будут специально модифицированы под особенности военной службы. Срок договоренности корпорации с Пентагоном составляет 10 лет.

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Что известно о сделке

Шлемы дополненной реальности от Microsoft позволят усилить безопасность американских солдат. Предполагается, что устройства помогут солдатам оставаться в курсе последней актуальной информации, ускоряя ее получение.

Кроме того, шлемы можно использовать и во время подготовки солдат к несению военной службы. То есть благодаря HoloLens, армия сможет тренировать военных, моделируя реалистичные виртуальные ситуации, не подвергая риску жизни и здоровье людей.

Стоит сказать, что Microsoft тесно сотрудничает с армией еще с 2018 года, а солдаты тестируют гарнитуры виртуальной реальности Integrated Visual Augmentation System (IVAS) в течение последних двух лет. Эти устройства сочетают в себе датчики ночного видения, тепловизоры высокого разрешения, а также умеют обозначать солдат на проекционном дисплее.

Ранее сотрудники Microsoft протестовали против заключения контракта с армией США. Однако, как видим, компания все же продолжила сотрудничество. Это и неудивительно, учитывая сумму сделки.