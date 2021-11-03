Microsoft анонсировала собственный метаверс: что он предложит и когда его ждать

После анонса метаверса от компании Meta (бывшая Facebook), новости об аналогичных разработках посыпались лавиной. Компании одна за другой пытаются вовремя запрыгнуть в этот поезд. Аналогичный шаг сделала и Microsoft на конференции Ignite 2021.

Метаверс – это такая себе смесь реального мира и виртуального, где объекты, которых не существует в реальности, то есть виртуальные, сливаются с вполне физическими вещами и событиями в рамках единой платформы, экосистемы. Это понятие похоже на виртуальную и дополненную реальность, но гораздо шире и глобальнее.

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Метаверс от Microsoft

В рамках Ignite 2021 Microsoft представила сервис Mesh for Teams. Он будет интегрирован в приложение Teams.

Решение позволяет пользователям передавать фотореалистичное изображение в смешанной реальности, а также использовать виртуальные аватары.

Пользователи смогут в рамках режима Together Mode создать свой цифровой аватар и использовать его во время собрания в виртуальной среде.

По собственному усмотрению могут быть выбраны видеоаватары, статические картинки или же просто поле с именем.



Mesh for Teams / Фото Microsoft

По замыслу компании совместная работа в смешанной реальности повысит эффективность взаимодействия в командах и вовлеченность сотрудников. Они смогут работать в различных сценариях в среде с эффектом совместного виртуального присутствия, но при этом продолжать общаться в чатах и обмениваться документами, а также подключать необходимые инструменты Teams.

Кроме создания виртуальных встреч с аватарами, компании смогут создавать так называемые иммерсивные пространства – метавселенные, которые позволят людям из разных точек мира находиться в одной среде и взаимодействовать друг с другом, при этом обеспечивая всем участникам психологический комфорт и чувство сплоченности. Для лучшего понимания определения иммерсивных пространств компания показала следующий слайд:



Mesh for Teams / Фото Microsoft

Таким образом каждый участник сможет, воспользовавшись, например, очками виртуальной реальности, присоединиться к пространству по тому же принципу, как это происходит в онлайн-играх, когда большое количество людей одновременно подключается к серверу и оказывается в одной локации. Так же пользователи Teams смогут подсоединиться к серверам Microsoft Azure.

Также появится режим Presenter View, который позволит одному участнику проводить презентации для других зрителей в реальном времени, показывая последовательность слайдов и заметки на виртуальном экране.



Mesh for Teams / Фото Microsoft

Анонсирована поддержка технологии на разнообразных устройствах – от смартфонов и ПК до гарнитур смешанной реальности.

Xbox в метаверсе

Но это еще не все. Microsoft также хочет добавить к своей метавселенной игры Xbox и разнообразные развлекательные приложения, пишет itc.ua. Таким образом компания не станет ограничивать сервис лишь исключительно рабочими задачами или общением.

Среди потенциальных игровых проектов для собственной 3D-метавселенной глава Microsoft назвал Halo, Minecraft и Flight Simulator, но в каком виде и когда они пропадут в мир VR, пока неизвестно.

Вот как будут работать игры в метаверсе: видео

Доступ смогут получить все 250 миллионов пользователей платформы. Развертывание решения в виде предыдущей версии намечено на первую половину 2022 года.