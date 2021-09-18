Microsoft анонсировала Office 2021: когда ждать обновленные Word и Excel

Microsoft выпустит обновленную версию офисного пакета программ для Windows и macOS. Компания объявила дату релиза Office 2021.

Последние десять месяцев компания активно привлекала новых клиентов к облачной версии Office 365. Однако, как сказано в заявлении Microsoft, не все клиенты имеют возможность перейти в облако из-за специфики своей деятельности или предпочтений. Именно для таких пользователей и продолжают поддержку традиционной версии офисных программ.

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Когда ждать Office 2021

Версий программного обеспечения будет две:

Office 2021 LTSC (Long-Term Servicing Channel) – для корпоративных клиентов, компьютеры которых по тем или иным причинам не могут принимать обновления функций в любой момент. Это касается, например, девайсов, не подключенных к интернету.

Office 2021 для простых пользователей.

Обе версии офисного пакета станут доступны для покупки в тот же день, когда и Windows 11 — 5 октября 2021 года.

Новый Office 2021 / Фото Microsoft

Новая версия получила полноценную поддержку темной темы, улучшения для пользователей с ограниченными возможностями и функции вроде динамических массивов и поиска по строкам в таблицах XLOOKUP (просмотр) для Excel.

Полный список нововведений еще не опубликован.