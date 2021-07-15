Microsoft анонсировала облачную ОС Windows 365: для запуска нужен только интернет

Windows 365 – сервис, который позволяет компаниям создавать облачные ПК на базе Windows 10 и Windows 11 и закреплять их за сотрудниками. Доступ к системе можно получить через любой современный браузер или приложение Microsoft Remote Desktop.

"Гибридная Windows для гибридной работы" запустится 2 августа 2021 года. С помощью Windows 365 сотрудники смогут в реальном времени получать доступ к своим приложениям, данным, настройкам и инструментам независимо от устройства — будь то ПК, Mac, iPad, компьютер на Linux или Android. Принцип работы такой же, как и в случае с облачными играми: пользователь запускает Windows на сервере Microsoft, удаленно ею управляет, а все происходящее просто транслируется на устройство.

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Windows в облаке



Схематический принцип работы Windows 365 / Фото Microsoft

Как утверждает компания, такой подход к Windows позволяет ей мгновенно загружаться и быть легкой в администрировании ІТ-отделом компании. К тому же она не требует особых знаний для развертывания внутри организации. Облачная Windows построена по принципу Zero Trust, она быстрее и безопаснее, чем обычная. Сервис все данные сохраняет в облаке, а не на устройстве, и запоминает свое состояние после завершения работы пользователя.



Windows 365 / Фото Microsoft

Windows 365 будет распространяться по ежемесячной подписке: ее стоимость, которую пока не называют, будет зависеть от количества пользователей — в отличие от других сервисов, где бизнес-модель основана на времени аренды ПК.

Анонсировали две версии: Business и Enterprise, которые работают в облаке Azure Virtual Desktop. Какая между ними разница – станет известно в день запуска сервиса 2 августа.

Характеристики каждого ПК можно настраивать индивидуально: Microsoft предлагает 12 конфигураций с разной мощностью: от 1 CPU с 2 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами постоянной до 8 CPU с 32 гигабайтами ОЗУ и 512 гигабайтами соответственно.

Windows 365 / Фото Microsoft

С помощью Windows 365 компания хочет решить проблемы работодателей, с которыми они столкнулись до пандемии, а заодно улучшить качество гибридного формата работы.

Сервис будет полезен компаниям, которые нанимают сотрудников на удаленную работу или по контракту, утверждает Microsoft. С помощью Windows 365 можно дать доступ к корпоративной сети без настройки VPN и не беспокоясь за возможные утечки данных с личных устройств сотрудников.

Сотрудники смогут работать из любого места через любое устройство, а заодно не сталкиваться с логистическими проблемами получения нового оборудования или защиты личных устройств.

Компания сможет быстро увеличивать вычислительную мощность устройств работников и давать доступ к новым сервисам и приложениям при необходимости.



Windows 365 / Фото Microsoft

С Windows 365 мы создаем новую категорию: Cloud PC. Подобно тому, как приложения были перенесены в облако с помощью SaaS, теперь мы переносим операционную систему в облако, предоставляя организациям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников,

– говорит Сатья Наделла, председатель совета директоров и генеральный директор Microsoft.

Рекламный ролик Windows 365 / видео