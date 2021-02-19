Microsoft анонсировала две новые версии Office для тех, кто не хочет подключаться к облаку
Компания Microsoft официально анонсировала две новые локальные версии пакета офисных приложений: Office 2021 для потребителей и Office LTSC для бизнеса. Они предназначены для пользователей, которые не готовы перейти на облачный сервис Microsoft 365.
Источник:Engadget
В приложениях Office 2021 появится поддержка темного режима, динамических массивов и ряд других новшеств.
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Для чего новые версии
Office LTSC – Long-Term Servicing Channel – это бессрочная версия пакета приложений для бизнеса. По словам Microsoft, она предназначена для использования на устройствах, которые не подключены к сети. Например, на компьютерах, вовлеченных в управление технологическими процессами на производстве. В компании рассчитывают, что этот сборник будут использовать в ограниченном перечне сценариев с приоритетом на Microsoft 365.
Облачные технологии – это место, где мы внедряем инновации и создаем решения, которые помогают клиентам расширить свои возможности. Также мы понимаем, что ряду наших пользователей нужен ограниченный набор сценариев, и эти обновления отражают наше стремление помочь им в этом,
– заявил глава Microsoft 365 Джаред Спатаро.
Релиз обоих приложений состоится до конца года. Оба варианта Office будут включать 32-битную и 64-битную версии приложений. Бизнес-версия будет отличаться от пакета для обычных пользователей более длительным сроком поддержки (семь лет против пяти).
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