Компания Microsoft официально анонсировала две новые локальные версии пакета офисных приложений: Office 2021 для потребителей и Office LTSC для бизнеса. Они предназначены для пользователей, которые не готовы перейти на облачный сервис Microsoft 365.

В приложениях Office 2021 появится поддержка темного режима, динамических массивов и ряд других новшеств.

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Для чего новые версии

Office LTSC – Long-Term Servicing Channel – это бессрочная версия пакета приложений для бизнеса. По словам Microsoft, она предназначена для использования на устройствах, которые не подключены к сети. Например, на компьютерах, вовлеченных в управление технологическими процессами на производстве. В компании рассчитывают, что этот сборник будут использовать в ограниченном перечне сценариев с приоритетом на Microsoft 365.

Облачные технологии – это место, где мы внедряем инновации и создаем решения, которые помогают клиентам расширить свои возможности. Также мы понимаем, что ряду наших пользователей нужен ограниченный набор сценариев, и эти обновления отражают наше стремление помочь им в этом,

– заявил глава Microsoft 365 Джаред Спатаро.

Релиз обоих приложений состоится до конца года. Оба варианта Office будут включать 32-битную и 64-битную версии приложений. Бизнес-версия будет отличаться от пакета для обычных пользователей более длительным сроком поддержки (семь лет против пяти).