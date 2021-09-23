Microsoft анонсировала флагманский ноутбук Surface Laptop Studio с Windows 11

Помимо программного обеспечения Microsoft выпускает также собственные устройства. На очередной презентации компания показала новые модели планшетов, ноутбука, смартфона и мышки. На этот раз поговорим о ноутбуке Surface Laptop Studio.

Ноутбуки доступны в разных комплектациях с различным набором характеристик. Windows 11 установлена уже из коробки.

Интересно Археологи, возможно, нашли библейский Содом: загадку города разгадали за 15 лет

Характеристики Surface Laptop Studio

Диагональ дисплея PixelSense Flow составляет 14,4 дюйма. Разрешение – 2400х1600 пикселей. Соотношение сторон – 3:2. Максимальная частота обновления экрана – 120 Гц.

Над экраном расположена веб-камера, которая поддерживает функцию Hello, и два микрофона.

Версия Surface Laptop Studio на базе процессора Core i5 не имеет дискретной графики. Она использует графический процессор Intel Iris Xe. Модель с Core i7 оснащается GeForce RTX 3050 Ti с 4 гигабайтами памяти.

Минимальный объем SSD – 256 гигабайтов, максимальный – 2 терабайта.

В базовой версии 16 гигабайтов оперативной памяти, а в топовой – 32 гигабайта.



Surface Laptop Studio / Фото Microsoft

Surface Laptop Studio получил пару портов USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4.

Также есть порт Surface Connect и 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников.

Заявлена поддержка нового стилуса Surface Slim Pen 2.

Клавиатура с подсветкой имеет механические переключатели.

Версия на базе Core i5 способна работать до 19 часов без подзарядки. Вариант на Core i7 работает на один час меньше.

Дизайн

Ноутбук получил необычный корпус. Его экран прикреплен к крышке не всей своей площадью, а только в верхней части. Таким образом благодаря шарнирам можно менять угол его наклона, формируя своего рода подставку. Кроме того, его можно опустить до самого низа и пользоваться как планшетом благодаря большому сенсорному экрану.

Нижняя часть ноутбука выполнена в виде блоков разной ширины, благодаря чему в одной разместили решетку системы охлаждения, а в другой – набор портов и интерфейсов. В выступе также скрывается стилус.

Цена и дата выхода

Новинка поступит в продажу 5 октября.

Стоимость версии с Core i5, 16 гигабайтами ОЗУ и SSD объемом 256 гигабайтов – 1 600 долларов.

Вариант с Core i7, 32 гигабайтами ОЗУ и SSD объемом 2 терабайта обойдется в 3 100 долларов.