Ноутбуки доступны в разных комплектациях с различным набором характеристик. Windows 11 установлена уже из коробки.
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Характеристики Surface Laptop Studio
- Диагональ дисплея PixelSense Flow составляет 14,4 дюйма. Разрешение – 2400х1600 пикселей. Соотношение сторон – 3:2. Максимальная частота обновления экрана – 120 Гц.
- Над экраном расположена веб-камера, которая поддерживает функцию Hello, и два микрофона.
- Версия Surface Laptop Studio на базе процессора Core i5 не имеет дискретной графики. Она использует графический процессор Intel Iris Xe. Модель с Core i7 оснащается GeForce RTX 3050 Ti с 4 гигабайтами памяти.
- Минимальный объем SSD – 256 гигабайтов, максимальный – 2 терабайта.
- В базовой версии 16 гигабайтов оперативной памяти, а в топовой – 32 гигабайта.
Surface Laptop Studio / Фото Microsoft
- Surface Laptop Studio получил пару портов USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4.
- Также есть порт Surface Connect и 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников.
- Заявлена поддержка нового стилуса Surface Slim Pen 2.
- Клавиатура с подсветкой имеет механические переключатели.
- Версия на базе Core i5 способна работать до 19 часов без подзарядки. Вариант на Core i7 работает на один час меньше.
Дизайн
Ноутбук получил необычный корпус. Его экран прикреплен к крышке не всей своей площадью, а только в верхней части. Таким образом благодаря шарнирам можно менять угол его наклона, формируя своего рода подставку. Кроме того, его можно опустить до самого низа и пользоваться как планшетом благодаря большому сенсорному экрану.
Нижняя часть ноутбука выполнена в виде блоков разной ширины, благодаря чему в одной разместили решетку системы охлаждения, а в другой – набор портов и интерфейсов. В выступе также скрывается стилус.
Цена и дата выхода
Новинка поступит в продажу 5 октября.
Стоимость версии с Core i5, 16 гигабайтами ОЗУ и SSD объемом 256 гигабайтов – 1 600 долларов.
Вариант с Core i7, 32 гигабайтами ОЗУ и SSD объемом 2 терабайта обойдется в 3 100 долларов.