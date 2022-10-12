Активировать ПО можно только на территории международно признанных границ России. Во временно оккупированном Крыму и так называемых "ДНР" и "ЛНР" воспользоваться ключами не получится. Также работающее на российских террористов издание упоминает оккупированные Запорожскую и Херсонскую области, которые россияне уже поспешили назвать своими – на этих украинских территориях активация Microsoft 365 тоже будет недоступна.
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Снова, но дешевле
- Представители ряда магазинов сообщили, что Microsoft снова начала поставлять продукцию на российский рынок, хотя официальных заявлений на этот счет пока не было.
- Цена софта на 20% ниже, чем до полномасштабного вторжения.
- Магазины AllSoft и Softline, которые были официальными партнерами корпорации до того, как она поставила на паузу работу в России, говорят, что раньше за семейный пакет нужно было отдать 7400 рублей, а сейчас – 5951.
- Однако все не совсем так просто. Дело в том, что приобрести можно не новую лицензию, а продление старых по ежемесячной оплате. Кроме того, услуга недоступна для бизнеса.
Мы действуем полностью в соответствии с официальной позицией компании Microsoft. Ситуация на сегодня такова: приобрести новую лицензию на MS Office 365 нельзя, однако в рамках действующих контрактов заказчики могут продлевать имеющиеся лицензии с помесячной оплатой,
– сказали в пресс-службе AllSoft.
В техподдержке Softline также утверждают, что вновь появившиеся лицензии являются официальными поставками от компании Microsoft. Такие же есть в магазинах "Регард" и "Ого!", сообщающих, что предлагаемый пакет программ активируется только на территории России.
Пока официальных комментариев от Microsoft на этот счет нет.