Накануне Xiaomi представила в Европе умный будильник Mi Smart Clock. Он поддерживает голосовой помощник "Google Ассистент" и выводит полезную информацию на встроенный экран.

Xiaomi Mi Smart Clock оснащается 3,97-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 800х480 пикселей, а также встроенными динамиком и микрофонами. Последние служат для взаимодействия с голосовым помощником "Google Ассистент", сообщает Gizmochina.

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Возможности Mi Smart Clock

Благодаря поддержке "Google Ассистента" пользователь может искать информацию в интернете, отдавать команды другим умным устройствам и управлять самим будильником.

Для комфортного пробуждения Mi Smart Clock постепенно увеличивает яркость экрана и громкость будильника. Пользователь сразу же может посмотреть на экране прогноз погоды и запустить воспроизведение любимой музыки, воспользовавшись "Google Ассистентом" или транслируя ее со смартфона через Chromecast. Устройство также может служить в роли фоторамки, отображая фотографии владельца.



Mi Smart Clock от Xiaomi

Цена

В Европе Xiaomi Mi Smart Clock будет стоить 50 евро (1 705 гривен). Устройство совместимо с Android 4.4+ и iOS 9+.