Металлы в астрономии – это все химические элементы тяжелее гелия. Звезды Галактики имеют разный уровень металичности, который может отличаться на порядки, ведь они создавались в разное время и в разных условиях. Но ученые считали, что межзвездное пространство имеет уровень химического обогащения, подобный атмосфере нашего Солнца. Считалось, что в межзвездном пространстве газ равномерно перемешан, а его металличность, то есть концентрация металлов, увеличивается ближе к центру Галактики. Но результаты наблюдений с помощью спектрографа телескопа Hubble показали, что это не так.

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Звезды в плоскости Галактики, которые наблюдал Hubble / Фото Sci-News

Что не так с металличностью межзвездной среды

После наблюдений за 25 звездами и межзвездным пространством вокруг них оказалось, что существуют большие вариации в металичности. Кое-где разница составляет более десяти раз. Например, у одних звезд металличность межзвездного газа может составлять 55% металичности Солнца, а в у других – 17%, а возможно и ниже.

До сих пор теоретические модели считали, что нейтральная межзвездная среда однородная и перемешанная и достигает солнечного состава повсюду в нашей Галактике, с небольшим увеличением металичности в центре, где больше звезд,

– говорит один из авторов исследования Патрик Петиджан.

Чем вызвана химическая неоднородность

Ученые предполагают, что чистый газ падает на диск Млечного Пути в виде быстро движущихся облаков, может вызвать эти неоднородности в металичности. Этот газ имеет низкое содержание металлов и не может эффективно смешиваться с межзвездной средой. Таким образом возникают неоднородности в насыщении различными химическими элементами, которые и зафиксировал Hubble.