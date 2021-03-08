Google не мог остаться в стороне Международного женского дня. Его ежегодно отмечают 8 марта, поэтому и поисковик создал приветственный дудл к этой дате – о руках, которые открыли двери для целых поколений.

В созданном Google коротком видео можно увидеть достижения выдающихся женщин. Интересно, что персонально их не показывают – но узнать, о ком идет рассказ, можно по их руками.

Стоит знать Поздравлять женщин больше не нужно: 6 распространенных мифов о 8 Марта

Поисковик этим видео отмечает, что в процессе борьбы за свои права женщины получили право голосовать, доступ к высшему образованию. А также они могут быть дирижершами, космонавтками, футболистками, судьями – собственно, кем только захотят.

Новый дудл от Google к 8 Марта: о чем он

Ежегодный дудл 8 марта посвященный Международному женскому дню. Как пояснили в Google, он проводит зрителя путями первых в истории женщин, которые обжаловали статус-кво (когда чем-то позволяли заниматься лишь мужчинам).



Сегодня женщины могут быть кем угодно – кем только захотят / Скриншот с видео Google

Эти женщины проложили путь к образованию, гражданским правам, науке, искусствам. Именно дань этим героям отдает дудл от Google. Он показывает руки, которые открыли двери для целых поколений женщин.



Google рассказал о руках, которые открыли двери для целых поколений / Скриншот с видео Google

"В честь пионеров прошлого, настоящего и будущего – с Международным женским днем!" – поздравляет Google.



Google поздравляет с 8 Марта "в честь пионеров прошлого, настоящего и будущего" / Скриншот с видео Google

Я надеюсь, что дудл вдохновит женщин продолжать то, чего они хотят в жизни, продолжать бороться за свои права и передавать сообщения следующим поколениям. Есть все больше и больше полей и возможностей для всех! Женщины должны чувствовать себя способными заниматься тем, чем они увлечены,

– рассказала авторша видео от Google, режиссерша Элен Леру.



Интересно, что дудл к 8 Марта Gooogle показывает почти по всему миру / Фото Gooogle