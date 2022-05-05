Международный комитет спасения привлек 1,5 миллиона долларов от Google для помощи беженцам

International Rescue Committee (IRC) направит 1,5 миллиона долларов на United for Ukraine — информационный портал, помогающий беженцам из Украины найти жилье, юридическую помощь и психосоциальную поддержку.

United for Ukraine – это международная общественная организация, учредителями которой являются Нина Левчук и Ольга Хамама. Проект станет частью Signpost – глобальной гуманитарной технологической программы, действующей в 15 странах и помогающей беженцам находить возможности для удовлетворения своих насущных потребностей. Детальнее – далее в материале 24 канала.

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Google выделил грант в размере 1,5 миллиона долларов, чтобы помочь International Rescue Committee (IRC) расширить доступ к критически важной информации для пострадавших от войны в Украине.

В течение следующих шести месяцев команда Google.org Fellowship, состоящая из 13 сотрудников Google, будут работать вместе с IRC на волонтерских началах, чтобы помочь United for Ukraine и распространить программу Signpost по всему миру.

По оценкам УВКБ ООН, более 5 миллионов беженцев уже покинули Украину и переехали в соседние страны.

Платформа United for Ukraine будет предоставлять переселенцам точную и актуальную информацию о таких услугах, как обеспечение временного жилья и правовой помощи.

Это сеть с более чем 400 опытными экспертами по правовым вопросам и специалистов психологической поддержки в более чем 30 странах мира.

Платформа станет надежным ресурсом для консолидации и упрощения процесса безопасного ухода из страны для перемещенных лиц и поиска долгосрочных решений.

United for Ukraine будет продолжать оставаться инициативой для общества, которое сейчас поддерживают Signpost Technology, IRC и Google.

К поддержке этой платформы также присоединились компании Zendesk и Cisco – ключевые глобальные технологические партнеры IRC и Signpost.

Пока миллионы людей продолжают бежать от кризиса в Украине, понятно, что нам нужны смелое обязательство и перспективные решения — не только от правительств и общественных организаций, но и от частного сектора. Древнее партнерство Google с IRC и их поддержка проекта Signpost является примером смелого и инновационного мышления, в котором мы нуждаемся. IRC поддерживает продолжение сотрудничества в создании решений по преодолению последствий чрезвычайной ситуации в Украине. Используя технологии и ресурсы Signpost, мы расширим охват платформы United for Ukraine, предоставляя перемещенным лицам важную информацию о получении юридических услуг и жилья.

– говорит Дэвид Милибэнд, президент и генеральный директор IRC

Руководитель Google.org в EMEA Роуэн Барнетт отметил: " Предоставление доступа к достоверной информации и подключению перемещенных лиц, спасающихся от войны в Украине, к критически важным услугам является чрезвычайно важным аспектом. Мы гордимся тем, что у нас есть команда из 13 сотрудников Google.org , которые в последние шесть недель присоединились к команде IRC Signpost для создания этой платформы. Эти специалисты будут работать бесплатно в течение шести месяцев, чтобы помочь масштабировать эти жизненно важные усилия".

В ближайшие месяцы частный сектор и агентства по оказанию помощи будут продолжать сотрудничество по созданию значимой реакции на последствия войны в Украине. Имеющиеся решения для преодоления чрезвычайной ситуации также останутся в инструментарии для будущих мер реагирования на кризисы, поскольку Signpost продолжает расширяться по всему миру.

Вдохновленные беспрецедентным духом и силой нашей общины мы планируем никогда не останавливаться. Как только война закончится, мы направим эту силу на восстановление и создание опоры современной демократии и экономики.

– говорят Нина Левчук и Ольга Хамама, соучредительницы United for Ukraine.

Что известно о проекте Signpost: