Когда мы слышим "изменения климата", мы знаем, что есть кто-то далеко, кому не безразличны проблемы экологии. Этим занимаются специальные организации, а к важным инициативам приобщаются целые корпорации. Тренд на экологичность устойчив, полезен и актуален всегда. Но День Земли стремится подчеркнуть, что каждый может принять участие в переменах.

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История Дня Земли

День Земли установили в 1970 году и отмечают его ежегодно. Тогда 20 миллионов американцев – 10% населения США в то время – собрались вместе, чтобы продемонстрировать важность усиления защиты нашей планеты, согласно сайту EARTHDAY.ORG. Сейчас платформа работает с более чем 150 000 партнерами в более чем 192 странах, а к инициативам привлечены 1 миллиард человек.

День Земли отмечает нашу планету и подчеркивает ответственность различных отраслей за их роль в экологическом кризисе и влияние на окружающую среду.

Экология – приоритет

Экологические проблемы стали настолько актуальными и широко распространенными, что как ученые, так и экологические организации заявляют, что решение проблемы изменений климата более актуально, чем когда-либо.

Агентство по охране окружающей среды США отмечает, что 1970 год был для всех совсем другим миром. Тогда не только не было соответствующего законодательства, международного экологического сотрудничества и организаций, но в целом "не было никаких правовых или регулирующих механизмов защиты окружающей среды".

Однако международное сообщество уже знало, какой ущерб наносят химические вещества окружающей среде. Ситуация начала меняться в 1969 году, когда в США впервые объявили о концепции Дня Земли осенью 1969 г., и после массовой общественной поддержки первый День Земли был отмечен 22 апреля 1970 года.

Каждый День Земли имеет определенную тему: 2020 – это была "борьба с изменением климата", а лозунгом 2021 стало – "Восстановим нашу Землю".



Экологические проблемы нужно решать и присоединиться может каждый / Фото EARTHDAY.ORG

Согласно официальному сайту, тема Дня Земли 2022 года – "Инвестируйте в нашу планету". Эта тема предназначена не только для обсуждения индивидуальных мер, которые мы можем принять, чтобы сделать Землю чище, но и для того, чтобы рассказать о том, как мы тратим деньги на компании, серьезно относящиеся к охране окружающей среды.

Компании должны приобщаться к инициативам

Организация EarthDay.org просит компании всерьез отнестись к стандарту экологического социального управления (ESG) после обсуждения двухлетней давности. В 2020 году на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, 120 крупных компаний обязались придерживаться четырех столбов ESG:

управление,

планета,

люди,

процветание.

На форуме также был подготовлен отчет с более подробной информацией об отдельных показателях. Например, в рамках столба "Планета" ключевые показатели, которым компании могут следовать, включают отчетность о выбросах парниковых газов, землепользовании и экологической чувствительности, потреблении воды, загрязнении воздуха, одноразовом пластике и удалении твердых отходов, и это лишь некоторые из них.

Хотя защита нашей планеты всегда была темой Дня Земли, призыв к осознанию с каждым годом становится более актуальным. В августе 2021 года ученые всего мира опубликовали Шестой оценочный доклад Межправительственной группы правительств по изменению климата (МГЭИК), который демонстрирует состояние дел с изменениями климата, вызванными деятельностью человека.

Этот последний отчет был так тревожен, что Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, назвал его "красным кодом для человечества". Гутерриш отметил, что МГЭИК уже много лет просит ограничить глобальное потепление во всем мире до 1,5 градуса по Цельсию. Согласно отчету за 2021 год среднее значение составляет уже 1,2 градуса.

Глобальное потепление касается всех регионов Земли, и многие изменения становятся необратимыми... Единственный способ не допустить превышения этого порога – срочно активизировать наши усилия и идти амбициозным путем.

– призвал Гутерреш в своем заявлении.

Хотя эксперты иногда расходятся во мнениях о влиянии изменения климата, климатическое сообщество полностью согласовывается с тем фактом, что они происходят и что они связаны с деятельностью человека. МГЭИК – это один из инструментов, с помощью которого эксперты стремятся свести к минимуму и управлять разрушительными последствиями изменения климата, которые, несомненно, будут продолжаться еще много десятилетий.



День Земли отмечает необходимость защиты планеты / Фото EARTHDAY.ORG

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Наблюдение из космоса

Если взять один аспект мониторинга глобальных изменений, используемый в отчетах МГЭИК, мы можем указать на ценность спутников наблюдения за Землей, которые наблюдают последствия изменения климата из космоса.

Спутники могут наблюдать влияние лесных пожаров, таяния льда, сезонного потепления или оползня, увеличения наводнений и других последствий изменения климата. Государства и организации используют спутники и искусственный интеллект для прогнозирования урожайности, уровня моря, экстремальных погодных явлений, которые оказывают непосредственное влияние на людей и экосистему.

Это важное звено цепи контроля за ситуацией на Земле. Вообще у человечества есть ряд инструментов, применение которых может существенно улучшить экологическую ситуацию, однако для этого нужна сплоченная работа в одном направлении, а главное, искреннее и упорное желание по-настоящему защитить нашу планету.