Международная космическая станция столкнулась с мусором: насколько серьезные повреждения

Обломок мусора попал в Международную космическую станцию. Объект не смогли отследить заранее.
Маленький осколок космического мусора попал в роботизированную руку Canadarm2. К счастью, повреждение оказалось только поверхностным.
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Какие повреждения
Роботизированная рука, которая пострадала от столкновения, имеет длину 18 метров. Она расположена на внешней стороне станции и помогает с задачами технического обслуживания. Именно в эту часть станции и попал обломок, оставив заметный след в теплозащитном покрытии.
Отследить космический мусор такого размера, к сожалению, невозможно.
Несмотря на повреждения, результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной,
– заявило Канадское космическое агентство.
Повреждение МКС, вызванное столкновением с обломком мусора / Фото NASA / Canadian Space Agency
Работа Canadarm2 будет продолжаться по плану, но инженеры агентства продолжат сбор данных о повреждениях.
Космос вокруг Земли все больше заполняется спутниками, старым оборудованием и мусором. Объекты размером с мяч и больше отслеживают для избежания столкновений. Если объект может подойти слишком близко, станция способна изменить свою орбиту.Космический мусор движется на таких высоких скоростях, что даже частица краски размером в несколько микрометров (то есть меньше эритроцита) может нанести на орбите серьезный ущерб.
Канадское космическое агентство отметило, что МКС повезло, что последнее попадание обломков нанесло лишь "косметические" повреждения.