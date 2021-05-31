Маленький осколок космического мусора попал в роботизированную руку Canadarm2. К счастью, повреждение оказалось только поверхностным.
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Какие повреждения
Роботизированная рука, которая пострадала от столкновения, имеет длину 18 метров. Она расположена на внешней стороне станции и помогает с задачами технического обслуживания. Именно в эту часть станции и попал обломок, оставив заметный след в теплозащитном покрытии.
Отследить космический мусор такого размера, к сожалению, невозможно.
Несмотря на повреждения, результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной,
– заявило Канадское космическое агентство.
Повреждение МКС, вызванное столкновением с обломком мусора / Фото NASA / Canadian Space Agency
Работа Canadarm2 будет продолжаться по плану, но инженеры агентства продолжат сбор данных о повреждениях.
Космос вокруг Земли все больше заполняется спутниками, старым оборудованием и мусором. Объекты размером с мяч и больше отслеживают для избежания столкновений. Если объект может подойти слишком близко, станция способна изменить свою орбиту.
Канадское космическое агентство отметило, что МКС повезло, что последнее попадание обломков нанесло лишь "косметические" повреждения.