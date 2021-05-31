Маленький осколок космического мусора попал в роботизированную руку Canadarm2. К счастью, повреждение оказалось только поверхностным.

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Какие повреждения

Роботизированная рука, которая пострадала от столкновения, имеет длину 18 метров. Она расположена на внешней стороне станции и помогает с задачами технического обслуживания. Именно в эту часть станции и попал обломок, оставив заметный след в теплозащитном покрытии.

Отследить космический мусор такого размера, к сожалению, невозможно.

Несмотря на повреждения, результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной,

– заявило Канадское космическое агентство.



Повреждение МКС, вызванное столкновением с обломком мусора / Фото NASA / Canadian Space Agency

Работа Canadarm2 будет продолжаться по плану, но инженеры агентства продолжат сбор данных о повреждениях.

Космос вокруг Земли все больше заполняется спутниками, старым оборудованием и мусором. Объекты размером с мяч и больше отслеживают для избежания столкновений. Если объект может подойти слишком близко, станция способна изменить свою орбиту.

Космический мусор движется на таких высоких скоростях, что даже частица краски размером в несколько микрометров (то есть меньше эритроцита) может нанести на орбите серьезный ущерб.

Канадское космическое агентство отметило, что МКС повезло, что последнее попадание обломков нанесло лишь "косметические" повреждения.