Международная космическая станция чуть не столкнулась с обломками спутника

В 2007 году Китай в рамках испытаний противоспутникового оружия сбил собственный спутник. Его обломки так и остались на орбите и через 14 лет угрожают безопасности МКС.

Вероятность столкновения была рассчитана заранее: обломок метеоспутника Фэнъюнь-1C должен был сблизиться с МКС уже завтра, 12 ноября. В Центре управления полетами смогли вовремя среагировать.

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Что известно

Специалисты провели коррекцию высоты, чтобы избежать столкновения.

МКС на 361 секунду включила двигатели причаливания и ориентации транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18".

Траекторию подняли на 1,2 километра от прежнего уровня.

Теперь станция находится на средней высоте 420,72 километра над поверхностью планеты.

Этот маневр не должен повлиять на дальнейшие запланированные запуски.

Фэнъюнь-1C после столкновения с ракетой в 2007 году оставил после себя более 2300 обломков космического мусора. Однако он далеко не единственный его источник в космосе. Сегодня на орбите остаются неактивные спутники, ступени ракет, фрагменты обшивки, обломки уничтоженных спутников и прочее. Кроме того, существует риск, что мусор может измельчаться в геометрической прогрессии в результате взаимных столкновений.

По оценкам, в 2012 году насчитали 19 тысяч обломков. Сегодня же их может быть десятки, если не сотни тысяч.