Международная "Дия": цифровые документы можно будет использовать в Польше и Молдове

Министерство цифровой трансформации Украины работает над тем, чтобы сделать приложение Дия международным. По планам уже скоро украинцы смогут использовать приложение в Польше и Молдове.

Накануне прошло мероприятие International Diia Summit на всемирном экономическом форуме в Давосе. В рамках события глава Минцифры Михаил Федоров поделился достижениями Украины и провел встречи с коллегами из Латвии, Словакии, Болгарии, Молдовы, Словении, Финляндии и Канады.

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Министры обсудили взаимное признание цифровых документов в приложении Действие за границей. Результатом международного сотрудничества станут новые возможности для Украинцев, которые смогут использовать приложение Дия и цифровые документы за рубежом.

Так, в ближайшее время украинцы смогут пользоваться документами у смартфонов таких стран, как Польша и Молдова.

Молдавия уже сейчас принимает необходимые законодательные изменения для признания Дии. С Польшей мы реализуем техническую интеграцию для отображения украинских документов в приложении. Надеемся, что так же быстро удастся наладить сотрудничество с другими странами,

– отмечают в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Напомним, ранее цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса признали в странах Европы. Это позволяло украинцам беспрепятственно предъявлять документы по требованию на пограничных пунктах, аэропортах и других заведениях.

Кстати, недавно мобильное приложение "Дия" приступило к возобновлению работы услуг, которые были заблокированы в целях безопасности. Кроме того, вскоре сервис получит ряд новых полезных опций для украинцев.

К примеру, уже совсем скоро в режиме онлайн прямо в вашем смартфоне можно будет зарегистрировать брак и рождение ребенка. Что касается последнего, то услуга "Малыш" будет перенесена с портала к смартфону прямо в приложение.

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По актуальным услугам для жителей территорий, пострадавших от войны, работают следующие возможности: