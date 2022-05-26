Накануне прошло мероприятие International Diia Summit на всемирном экономическом форуме в Давосе. В рамках события глава Минцифры Михаил Федоров поделился достижениями Украины и провел встречи с коллегами из Латвии, Словакии, Болгарии, Молдовы, Словении, Финляндии и Канады.
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Министры обсудили взаимное признание цифровых документов в приложении Действие за границей. Результатом международного сотрудничества станут новые возможности для Украинцев, которые смогут использовать приложение Дия и цифровые документы за рубежом.
Так, в ближайшее время украинцы смогут пользоваться документами у смартфонов таких стран, как Польша и Молдова.
Молдавия уже сейчас принимает необходимые законодательные изменения для признания Дии. С Польшей мы реализуем техническую интеграцию для отображения украинских документов в приложении. Надеемся, что так же быстро удастся наладить сотрудничество с другими странами,
– отмечают в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Напомним, ранее цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса признали в странах Европы. Это позволяло украинцам беспрепятственно предъявлять документы по требованию на пограничных пунктах, аэропортах и других заведениях.
Кстати, недавно мобильное приложение "Дия" приступило к возобновлению работы услуг, которые были заблокированы в целях безопасности. Кроме того, вскоре сервис получит ряд новых полезных опций для украинцев.
К примеру, уже совсем скоро в режиме онлайн прямо в вашем смартфоне можно будет зарегистрировать брак и рождение ребенка. Что касается последнего, то услуга "Малыш" будет перенесена с портала к смартфону прямо в приложение.
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По актуальным услугам для жителей территорий, пострадавших от войны, работают следующие возможности:
- здесь можно подать заявку на компенсацию за поврежденное Россией имущество. Сделать это могут не только физические лица, но и компании.
- а здесь оформить запрос на грант для помощи бизнесу.