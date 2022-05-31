Бетельгейзе является одним из наиболее изученных красных сверхгигантов и находится в финале своего жизненного пути – ожидается, что в ближайшие десять тысяч лет звезда может взорваться как сверхновая II типа. В период с конца 2019 года по начало 2020 года Бетельгейзе потускнела в оптическом диапазоне примерно на 1,2 звездной величины, что стало историческим минимумом яркости и получило обозначение "Большое потемнение Бетельгейзе".

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Почему Бетельгейзе утратила яркость

Астрономы имели несколько гипотез, объяснявших падение яркости звезды, такие как локальное уменьшение эффективной температуры, затенение облаком пыли, которое либо только что образовалось, либо проходило по диску звезды, либо изменение углового диаметра Бетельгейзе. Пыловая гипотеза получила несколько доказательств, хотя подтверждения были и у версий, не связанных с пылью.

Группа астрономов во главе с Дайсуке Танигучи из Университета Токио сообщила, что им удалось понаблюдать за Большим затемнением Бетельгейзе необычным способом – с помощью японского геостационарного метеорологического спутника Himawari-8. Он делает снимки всего земного диска каждые 10 минут, используя прибор AHI (Advanced Himawari Imager), работающий в оптическом и инфракрасном диапазоне волн.

При этом каждый раз в кадр попадает область космического пространства вокруг края земного диска, где находится ряд звезд, в том числе Бетельгейзе. Благодаря этому ученые смогли составить каталог кривых блеска Бетельгейзе в период с января 2017 года по июнь 2021 года, используя данные наблюдений в диапазоне длин волн 0,45-13,5 микрометров, и отследить динамику Большого потемнения.



Большое потемнение Бетельгейзе / Фото ESO

Ученые пришли к выводу, что снижение эффективной температуры звезды и повышенное поглощение излучения Бетельгейзе пылью вблизи ее фотосферы могли почти одинаково способствовать Великому потемнению. Кроме того, возможно, что в нижней части фотосферы звезды в январе 2019 возникла ударная волна, которая распространилась во внешнюю оболочку Бетельгейзе и прошла сквозь поток теплого газа за пределами фотосферы звезды.