Звездопадов ежегодно ждут тысячи людей. Персеиды, Лириды, Ориониды, Леониды и другие. Иногда от количества "падающих звезд" перехватывает дыхание. Однако вскоре человечество может ждать редкое событие – метеорный шторм. Подробнее об этом читайте на Техно 24.

Метеорный поток или звездопад – это явление сгорания мелких метеорных тел в атмосфере Земли. Как правило, такие метеорные потоки периодические, поэтому астрономы-любители и фотографы точно знают, когда и куда нужно смотреть, чтобы увидеть много "падающих звезд". Но иногда Земля, двигаясь по орбите, пересекается с особенно крупными облаками метеорных тел. В такие моменты можно ждать целый метеорный шторм. Скоро такое произойдет снова.

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Метеорный шторм Леониды в 1833 году / Фото Wikipedia

Когда человечеству ждать метеорный шторм

31 мая 2022 года Земля встретится с облаком обломков кометы 73P/Schwassmann – Wachmann, которая с 1995 года разваливается на куски. Этот метеорный поток имеет название Тау Геркулиды. Обычно он довольно слабый. Количество метеоров в час не превышает 10 – 15.

В 2022 году нас ждет ливень из микроскопических обломков кометы. Согласно предварительным, оценкам количество "падающих звезд" составит от 10 тысяч до 100 тысяч. Но такое "небесное представление" не продлится долго – всего час.



Радиант метеорного потока Тау Геркулиды / Скриншот из компьютерного планетария Stellarium

Где лучше всего наблюдать за событием.

Радиант потока будет находиться между созвездиями Геркулеса и Волопаса.

В Европе во время кратковременного метеорного шторма уже наступит утро. Пик потока придется на 6:35 по киевскому времени. Поэтому условия для созерцания редкого явления будут плохими, так как уже будет светло.

Лучше всего метеорный шторм будет виден в Северной Америке, на островах Карибского моря или на Азорских островах.

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Несет ли метеорный шторм опасность для людей

Несмотря на то, что в атмосферу Земли войдут десятки тысяч обломков кометы, явление не несет опасности для людей.

Эти обломки в основном будут состоять из пыли или очень мелких частиц. Они безопасно сгорят в атмосфере, не причинив вреда людям.