Тисячі метеорів на годину: Землю накрив метеоритний дощ

У ніч проти 31 травня у небі можна було спостерігати метеоритний дощ Тау Геркулід. Усе через те, що Земля пройшла крізь уламки комети 73P/Швассмана-Вахмана (SW3).

Комета 73P/Швассмана-Вахмана, а точніше її уламки, пролітає повз Землю доволі часто – раз в 64 місяці. Однак зазвичай вона залишалася непомітною (уламки комети можна було спостерігати лише за допомогою телескопа), але не цього року.

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Найбільший за 20 років метеоритний дощ

Річ у тім, що протягом століть комета розпадалася на безліч дрібних уламків і саме цього року вони увійшли у атмосферу нашо планети впавши дощем з тисяч метеоритів, які яскраво згоріли у щільних верхніх шарах.

У грудні спостереження показали, що ядро комети розпалося на чотири, як мінімум, великі фрагменти. До 2006 року в процесі чергового проходження комети через Перигелій вдалося зафіксувати понад 65 фрагментів комети. Аналіз траєкторії цих уламків, а також загальне моделювання поведінки хмари уламків з урахуванням збурення, насамперед впливу Юпітера, дозволило дослідникам ще у 2005 році передбачити сплеск активності метеорного потоку у 2022 та 2049 роках.

Фактично це був найбільший за 20 років метеоритний дощ – у небі одночасно пролітало близько 1400 метеорів на годину. Втім, явище не було таким вражаючим, як цього можна було очікувати. Усе через відносно низьку швидкість входу уламків в атмосферу, які згоряли не так яскраво.

Саме тому насолодитися метеоритним дощем змогли лише ті, хто виїхав за місто уникнувши світлового засмічення та натрапив на чисту безхмарну нічну погоду.

Метеоритний дощ Тау Геркулід виглядав так: дивіться відео

Хто зміг побачити метеоритний дощ Тау Геркулід

Найбільше шансів отримали жителі Сполучених Штатів, південно-центральної та східної Канади (включно з Приморськими провінціями), Мексики, Центральної та Південної Америки та невеликої частини Західної Африки.

Мешканці ж європейського континенту під час метеоритного дощу вже збиралися на роботу, оскільки наставав ранок.

Комета SW-3 була відкрита 1930 року. Вченими, які її зафіксували, були двоє німецьких астрономів: Фрідріх Карл Арнольд Швассман і Арно Артур Вахманн. Вони саме займалися каталогізацією астероїдів у Гамбурзькій обсерваторії в Бергедорфі і випадково натрапили на невідому комету. Об'єкт отримав назву на честь відкривачів 73P/Schwassmann-Wachmann 3, або ж коротко SW-3.