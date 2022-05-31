Комета 73P/Швассмана-Вахмана, а точнее ее обломки, пролетает мимо Земли довольно часто – раз в 64 месяца. Однако обычно она оставалась незаметной (обломки кометы можно было наблюдать только с помощью телескопа), но не в этом году.
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Самый большой за 20 лет метеоритный дождь
Дело в том, что на протяжении веков комета распадалась на множество мелких обломков и именно в этом году они вошли в атмосферу нашей планеты, упав дождем из тысяч метеоритов, ярко сгоревших в плотных верхних слоях.
В декабре наблюдения показали, что ядро кометы распалось на четыре как минимум больших фрагмента. К 2006 году в процессе очередного прохождения кометы через Перигелий удалось зафиксировать более 65 фрагментов кометы. Анализ траектории этих обломков, а также всеобщее моделирование поведения облака отломков с учетом возмущения, прежде всего влияния Юпитера, позволило исследователям еще в 2005 году предсказать всплеск активности метеорного потока в 2022 и 2049 годах.
Фактически это был самый большой за 20 лет метеоритный дождь – в небе одновременно пролетало около 1400 метеоров в час. Впрочем, явление не было столь впечатляющим, как этого можно было ожидать. Все из-за относительно низкой скорости входа обломков в атмосферу, которые сгорали не так ярко.
Именно поэтому насладиться метеоритным дождем смогли только те, кто выехал за город, избежав светового засорения и натолкнулся на чистую безоблачную ночную погоду.
Метеоритный дождь Тау Геркулид выглядел так: смотрите видео
Кто смог увидеть метеоритный дождь Тау Геркулид
Больше шансов получили жители Соединенных Штатов, юго-центральной и восточной Канады (включая Приморские провинции), Мексику, Центральную и Южную Америку и небольшую часть Западной Африки.
Жители европейского континента во время метеоритного дождя уже собирались на работу, поскольку наступало утро.