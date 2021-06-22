Ученые Университета Аризоны взяли материал из метеорита Альенде, который упал в Мексике в 1969 году. Некоторые его частицы, богатые кальцием и алюминием, сформировались 4,5 миллиарда лет назад. Используя квантовую механику и термодинамику, ученые моделировали и анализировали путь, который частицы метеорита прошли в течение своего существования. Сравнение предсказаний модели с подробным анализом химического состава и кристаллической структуры образца, а также с моделью того, как вещество переносилось в протопланетному диску, дало подсказки о путешествии этих метеоритных частиц и условиях окружающей среды.

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Путь частиц метеорита в динамическом протопланетном диске / Фото The Planetary Science Journal

Что узнали ученые

Команда проанализировала древние частицы в метеорите с помощью двух электронных микроскопов с атомным расширением, которые расположены в Университете Аризоны и на заводе Hitachi в Японии. Было обнаружено, что включения состоят в основном из минералов, известных как шпинель и перовскит, которые также встречаются в горных породах на Земле.

Точный анализ пространственного расположения атомов позволил команде очень подробно изучить структуру кристаллических структур. К удивлению команды, некоторые результаты расходились с текущими теориями о физических процессах, которые, как считается, активны внутри протопланетных дисков.

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Путь частицы метеорита Альенде

Основываясь на полученных данных, был сделан вывод, что частица сформировалась в области протопланетного диска недалеко от того места, где сейчас расположена Земля. Затем частица совершила путешествие ближе к Солнцу, где она становилась все более горячей. Позже частица снова была выброшена в далекие и холодные области молодой Солнечной системы.

В конце концов, частица превратилась в астероид, который позже распался на части. Некоторые из этих частей были захвачены земной гравитацией и упали на Землю в виде метеоритов.

Теперь команда ученых ждет прибытия образцов с астероида Бенну, чтобы сравнить образцы. Прибытие зонда OSIRIS-REx с образцами состоится в 2023 году.