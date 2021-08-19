Смотря на ночное небо в августе, можно обратить внимание на то, что количество "падающих звезд" большее по сравнению с другими месяцами. Так происходит из-за так называемых Персеид. Это поток частиц, образовавшихся из-за выбросов вещества из тела кометы Свифта-Туттля. Персеиды – это метеорный поток? Или метеоритный? А падают, сгорая в небе, – метеориты? Или метеороиды?

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Сгорание многочисленных космических частиц в атмосфере: смотреть видео онлайн

Как понять, что мы видим на ночном небе

Метеороид – это небольшое тело, которое движется космическим пространством .

Размеры метеороидов четко не определены, а сами определения очень размыты. В среднем размер составляет от 30 микрометров до 1 - 10 метров.

Если тело менее 30 микрометров, то оно называется микрометеороидом.

Если тело больше 1 - 10 метров, то оно называется астероидом. Минимальные размеры астероидов тоже не определены.

. Размеры метеороидов четко не определены, а сами определения очень размыты. В среднем размер составляет от 30 микрометров до 1 - 10 метров. Если тело менее 30 микрометров, то оно называется микрометеороидом. Если тело больше 1 - 10 метров, то оно называется астероидом. Минимальные размеры астероидов тоже не определены. Метеор - это не объект. Метеор - это явление сгорания метеороида или астероида в атмосфере.

Поэтому любая "падающая звезда" - это в большинстве случаев метеор. Поэтому корректно говорить "метеорный поток", а не "метеоритный".

Метеоры можно разделить на подтипы:

1. Например, болид. Определение болида, как и в случае с метеороидом, четко не определено. Если просто, то это очень яркий метеор.

2. Метеор-грейзинг или Earth-grazing fireball . Это также явление сгорания в атмосфере метеороида или иного тела. Но оно характеризуется тем, что объект проносится на огромной скорости через атмосферу и продолжает свой путь в космическом пространстве. Это явление чрезвычайно редкое.

Возможный пролет метеора-грейзинга в 2021 году: смотреть видео онлайн

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Метеорит - это метеороид, астероид или обломки этих тел, что достигли поверхности Земли.

Метеоритный дождь - это явление выпадения многочисленных метеоритов вследствие разрушения метеороида или астероида в атмосфере.

Например, летел по космическому пространству метеороид и ему повезло влететь прямо в земную атмосферу. Теперь он превратился в метеор. Если он очень яркий, то метеор можно назвать болидом. Под действием перегрузок болид может взорваться, а его обломки достигнут поверхности земли. Их будут называть метеоритами.

В 2013 году над Челябинском пронесся суперболид, который после взрыва породил большое количество метеоритов.

Болид в Словении вполне мог породить несколько метеоритов: смотреть видео онлайн

Метеоритный дождь - это явление выпадения многочисленных метеоритов вследствие разрушения метеороида или астероида в атмосфере. Например, летел по космическому пространству метеороид и ему повезло влететь прямо в земную атмосферу. Теперь он превратился в метеор. Если он очень яркий, то метеор можно назвать болидом. Под действием перегрузок болид может взорваться, а его обломки достигнут поверхности земли. Их будут называть метеоритами. В 2013 году над Челябинском пронесся суперболид, который после взрыва породил большое количество метеоритов.

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