В метаверсе проведут первый виртуальный турнир по регби

Сегодня в метавселенных бурлит жизнь. Пользователи приходят туда за развлечениями, знаменитости проводят концерты, известные бренды открывают магазины. Финансовая компания HSBC решила провести первый виртуальный матч по регби.

HSBC, являющаяся поставщиком банковских и финансовых услуг, приобрела участок земли в метавселенной The Sandbox. Компания решила использовать часть пространства для "строительства" виртуального стадиона по регби.

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Что известно

Проект под названием The Hong Kong Sevens (в честь чемпионата Cathay Pacific/HSBC Hong Kong Sevens 2022) будет реализован в партнерстве с гонконгской компанией Index Game.

Турнир продлится с 4 по 6 ноября.

Это будет серия квестов, которые погрузят игроков в мир регби.

Метавселенная – это то, как люди познакомятся с Web3, интернетом следующего поколения, с использованием иммерсионных технологий, таких как дополненная реальность, виртуальная реальность и расширенная реальность. В HSBC мы видим большой потенциал для создания нового опыта с помощью новых платформ, открывающих мир возможностей для наших нынешних и будущих клиентов и сообществ, которые мы обслуживаем,

– говорит директор по маркетингу азиатско-Тихоокеанского подразделения HSBC Суреш Баладжи.

Смотрите краткий анонс предстоящего турнира: видео

The Sandbox – это виртуальный мир на основе блокчейна Ethereum, использующий игровую механику "play-to-earn" и сочетающий технологию блокчейна, DeFi и NFT в 3D-мета Вселенной. Проект запущен разработчиком игр Pixowl. Виртуальный мир позволяет игрокам создавать собственные игры и цифровые активы с помощью бесплатных инструментов. Созданные виртуальные товары можно монетизировать как NFT и продавать.