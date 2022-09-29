HSBC, являющаяся поставщиком банковских и финансовых услуг, приобрела участок земли в метавселенной The Sandbox. Компания решила использовать часть пространства для "строительства" виртуального стадиона по регби.
Мужчину из Южной Кореи осудили на 4 года за домогания и сексуальную эксплуатацию в метаверсе
Что известно
- Проект под названием The Hong Kong Sevens (в честь чемпионата Cathay Pacific/HSBC Hong Kong Sevens 2022) будет реализован в партнерстве с гонконгской компанией Index Game.
- Турнир продлится с 4 по 6 ноября.
- Это будет серия квестов, которые погрузят игроков в мир регби.
Метавселенная – это то, как люди познакомятся с Web3, интернетом следующего поколения, с использованием иммерсионных технологий, таких как дополненная реальность, виртуальная реальность и расширенная реальность. В HSBC мы видим большой потенциал для создания нового опыта с помощью новых платформ, открывающих мир возможностей для наших нынешних и будущих клиентов и сообществ, которые мы обслуживаем,
– говорит директор по маркетингу азиатско-Тихоокеанского подразделения HSBC Суреш Баладжи.
Смотрите краткий анонс предстоящего турнира: видео