В метаверсе появится первое в мире посольство: какая страна его откроет

Идея метаверса все больше закрепляется в технологическом мире после громкого анонса компании Meta. Одно за одним на аналогичные проекты намекают или прямо их анонсируют такие конкуренты как Apple и Microsoft, в метавселенную собираются превратить целый Сеул, а теперь стало известно, что одна из стран собирается открыть в виртуальной реальности первое в мире посольство.

Идея посольства в метаверсе принадлежит Барбадосу. Это островное государство, расположенное в Карибском море.

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Как будет работать такое посольство

Как пишет источник, Барбадос уже работает с несколькими компаниями метавселенной, чтобы создать "цифровую суверенную землю" . Это приблизит человечество к легитимизации Метавселенной.

. Это приблизит человечество к легитимизации Метавселенной. Соглашение о создании цифрового посольства заключили с Decentraland – одним из крупнейших и самых популярных цифровых миров, состоящий из более чем 90 000 виртуальных земельных участков.

Правительство Барбадоса также работает над соглашениями с Somnium Space, SuperWorld и другими платформами.

Предполагается, что различные проекты позволят покупать и продавать виртуальную землю, развивать цифровые консульства для выдачи электронных виз. Также анонсировали создание своеобразного "телепорта", который позволит пользователям перемещать свои аватары между различными виртуальными мирами. По мнению властей страны, технологическая дипломатия проложит путь к дипломатии культурной – торговле искусством и музыкой.

Когда ждать

Открыть первое в мире метаверс-посольство планируют уже в январе. Если замысел окажется успешным, Барбадос станет первой страной, имеющей цифровую суверенную землю.

Над проектом работают юристы, поскольку открытие цифрового посольства создаст ряд уникальных прецедентов. Эксперты заявляют, что посольство будет соответствовать нормам международного права, а также Венской конвенции.

В интервью CoinDesk посол Барбадоса в Объединенных Арабских Эмиратах Габриэль Абед сказал, что страна намерена активно расширяться за пределы первоначальных усилий по строительству структур и покупки цифровой земли в различных виртуальных мирах. Он также намекнул, что посольства станут отправной точкой для более амбициозных экономических планов в виртуальных мирах.

Посольства являются отправной точкой для получения визы для въезда в страну или безвизового режима. Вы представляете, как это будет выглядеть виртуально? И куда вас может привести эта электронная виза?

– говорит Габриэль Абед