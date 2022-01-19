IT-гигант будет зарабатывать на продаже рекламы, как это сегодня происходит с соцсетями Facebook и Instagram. А для этого компания собирается узнать все о пользователе.

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Metaverse – дойная корова Цукерберга

Издание Financial Times проанализировало сотни патентных заявок, которые недавно зарегистрировала компания Meta.

В большинстве из них описываются различные варианты применения биометрических данных пользователей.

Один из файлов связан с технологией отслеживания движений глаз – она нужна, чтобы нарисовать лучшую графику в том месте, куда направлен взгляд.

Еще один патент показывает технологию, которая следит за мимикой, а потом "адаптирует медиаконтент на основе реакции".

А механизм персонализации аватаров с помощью фото будет генерировать трехмерные цифровые копии лица.

По правде говоря, они хотят создать глобальную программу клонирования человека,

– считает юрист Ноэль Мартин, изучающая работу Meta.

Компания не скрывает, что бизнес-модель ее метавселенной строится вокруг рекламы. Это огромный и неисчерпаемый источник информации, которая позволит точнее настраивать таргетинг рекламы. Например, если взгляд человека задерживается на объекте, можно сделать вывод, что товар ему нравится. Столь подробный портрет потребителя выгоден рекламодателям, которые готовы платить деньги за пользовательские данные.

Сегодня законы не ограничивают компании в сборе и продаже информации о непроизвольных реакциях аудитории, говорят юристы в сфере информационных технологий. Поэтому специалистов и беспокоит вопрос приватности: сумеет ли Meta обеспечить безопасность пользовательских данных? В последние годы руководство Facebook уже сталкивалось с несколькими обвинениями в передаче сведений третьим лицам и Metaverse вполне может продолжить эту тенденцию.