Инженеры стартапа Metalenz работают над 3D-датчиками на кристалле, структура которых в 1000 раз меньше человеческого волоса. Отмечается, что новые подходы к разработке датчиков сделают сенсоры камер меньше, точнее и энергоэффективнее. Это понадобится для изготовления смартфонов и автономных автомобилей.

Ключевой особенностью Metalenz является то, что оптика стартапа в сотни раз меньше решений, которые распространены на рынке. Вместо пластиковых и стеклянных элементов, наложенных друг на друга над датчиком изображения, Metalenz использует одну линзу, построенную на стеклянной пластине размером от 1×1 до 3×3 миллиметров. Сама линза, расположенная на пластине, состоит из наноструктурных элементов, которые преломляют световые лучи так, как это делают обычные системы с одним объективом.

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Как работает оптика Metalenz

Свет проходит через узорчатые наноструктуры, которые выглядят как миллионы кругов разного диаметра. Каждый круг определяет, под каким углом свет попадает на сенсор, и формирует готовое изображение. Девлин утверждает, что качество изображения остается таким же четким, как и у многолинзовых систем, а наноструктуры минимизируют распространенные аберрации, которые ухудшают качество картинки.

Преимущества Matelenz не заканчиваются на габаритах и минимизации аберраций. За счет увеличенного количества наноразмерных кругов новый датчик изображения получает больше света, а значит выдает более четкие и яркие цвета, чем те, которые предлагают современные смартфоны и профессиональные фотокамеры.

Что касается возможных сценариев применения, то Matelenz предлагает комбинировать несколько линз на одной тонкой и плоской поверхности. Например, в смартфоне такая система будет потреблять минимум энергии, сэкономит место внутри корпуса и сохранит флагманские фотовозможности устройства.

Matelenz уже привлек финансирование в размере 10 миллионов долларов от инвесторов с 3M Ventures, Applied Ventures, Intel Capital, M Ventures, Tsingyuan Ventures, Braemar Energy Ventures и TDK Ventures. В Metalenz сообщили, что стартовый капитал ускорит разработку линз нового поколения и позволит наладить производство тестовой партии 3D-датчиков.