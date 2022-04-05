Metaэкстремизм: российские приставы хотят взыскать с компании Цукерберга 2 миллиарда рублей
5 апреля 2022 , 21:02Читати новину українською
Российский суд признал экстремистской компанию Meta и запретил ее деятельность на территории страны. Однако на этом рашисты не останавливаются: теперь они хотят получить два миллиарда рублей.
Основной судебный процесс завершился 21 марта. Тогда Тверской суд по иску Генпрокуратуры запретил соцсети Facebook и Instagram. Мессенджер WhatsApp под запрет не попал. Теперь против компании открыли еще одно дело – о принудительном взыскании штрафа. Однако к этим намерениям есть вопросы. 24 канал разбирался в ситуации.
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Что не так
- Оборотный штраф для Meta предназначен за систематический отказ удалять запрещенную рашистами информацию.
- Как сообщается в базе данных исполнительных производств, с компании будут взиматься 1 990 985 000 рублей.
- Это минимальный оборотный штраф – 5% годовой выручки за 2020 год.
- Федеральная служба судебных приставов начала процесс принудительного взыскания.
- Однако не совсем понятно, как именно они собираются это делать. Компания Марка Цукерберга не выполнила так называемый "закон о приземлении", который требовал от крупных корпораций открыть офисы на территории России и хранить данные на местных серверах. Соответственно, у нее нет имущества в России, которое можно было бы конфисковать в пользу государства.
- Никаких уточнений на этот счет нет. Вероятно, это решение будет носить символический характер, ведь сомнительно, что Meta добровольно оплатит этот штраф.