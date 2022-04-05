Основной судебный процесс завершился 21 марта. Тогда Тверской суд по иску Генпрокуратуры запретил соцсети Facebook и Instagram. Мессенджер WhatsApp под запрет не попал. Теперь против компании открыли еще одно дело – о принудительном взыскании штрафа. Однако к этим намерениям есть вопросы. 24 канал разбирался в ситуации.

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Что не так

Оборотный штраф для Meta предназначен за систематический отказ удалять запрещенную рашистами информацию.

Как сообщается в базе данных исполнительных производств, с компании будут взиматься 1 990 985 000 рублей.

Это минимальный оборотный штраф – 5% годовой выручки за 2020 год.

Федеральная служба судебных приставов начала процесс принудительного взыскания.

Однако не совсем понятно, как именно они собираются это делать. Компания Марка Цукерберга не выполнила так называемый "закон о приземлении", который требовал от крупных корпораций открыть офисы на территории России и хранить данные на местных серверах. Соответственно, у нее нет имущества в России, которое можно было бы конфисковать в пользу государства.

Никаких уточнений на этот счет нет. Вероятно, это решение будет носить символический характер, ведь сомнительно, что Meta добровольно оплатит этот штраф.

Напомним, недавно заблокированный на YouTube телеканал "Царьград" заявил, что смог отсудить у Google миллиард рублей. Эти деньги якобы направили на помощь российской армии – то есть на войну против Украины.