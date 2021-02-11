Epic Games анонсировала новый инструмент, работающий в браузере на движке Unreal Engine. Он получил название MetaHuman Creator и позволяет создавать реалистичные человеческие лица с анимациями мимики, а также движения тела.

В рамках презентации нового сервиса Epic опубликовала на YouTube видеоролики, демонстрирующие его возможности.

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На что способна технология

Epic утверждает, что Metahuman Creator может быть использован в сочетании с современными методами захвата движения для создания реалистичных сцен и анимаций персонажей, которые затем можно использовать в видеоиграх и фильмах.

Фотореалистичных персонажей можно создавать за считанные минуты, а затем адаптировать к потребностям, для которых они созданы. Кроме того, этими персонажами можно манипулировать в реальном времени в самом инструменте с помощью браузера.

Вице-президент Epic Games по технологиям создания цифровых персонажей заявил, что для того, чтобы такой сервис появился, нужны были десятилетия исследований и разработок, а также привлечение других компаний, имеющих наработки в этой сфере. Он заявил, что одна из самых сложных задач в создании 3D-контента теперь под силу практически всем.

Конечно, персонажи, созданные инструментом Epic, не столь реалистичны, как фото ненастоящих людей, созданных нейросетями, но стоит учесть, что здесь речь идет о полноценной 3D-модели с реалистичной физикой, а не о статическое изображение.

MetaHuman Creator имеет все шансы стать одним из самых популярных инструментов для создания персонажей видеоигр. К сожалению, пока неясно, когда Epic сделает инструмент доступным для широкого круга пользователей.