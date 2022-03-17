Meta удалила дипфейк о капитуляции Владимира Зеленского

В среду, 16 марта, Meta удалила видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский якобы приказывает сдаться и объявляет о капитуляции. Украина была готова к этому фейку, о нем спецслужбы предупреждали уже давно, сюрпризом оказалось низкое качество видео.

Глава отдела политики безопасности Meta Натаниэль Глейхер пояснил, что компания удалила контент за нарушение своих правил относительно медиа, которые используют формы мультимедийной дезинформации.

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Видео, где президент Зеленский якобы призывает сдаться, было довольно быстро перехвачено Meta. Компания оперативно удалила его из соцсетей Facebook и Instagram. В то же время, по данным исследователей по кибербезопасности DFRLab, дипфейк широко распространяется в российской соцсети "ВКонтакте".

DFRLab также отметили, что ряд пророссийских Telegram-каналов в среду также опубликовали дипфейк, на котором Зеленский якобы призывает страну к капитуляции.

Кроме того, днем ​​16 марта хакеры взломали общий эфир украинских телеканалов, где в это время работала команда телеканала "Украина 24".

В движущейся строке внизу экрана можно было увидеть фейковое заявление, сделанное якобы от имени Владимира Зеленского, в котором он говорит о капитуляции и призывает украинских военных сложить оружие.

Реакция Владимира Зеленского

Президент Украины быстро отреагировал на дезинформацию. Он записал видео в ответ с четким месседжем для украинцев и россиян, где подчеркнул, что предлагает сложить оружие и сдаться только российским оккупантам.