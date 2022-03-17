Глава отдела политики безопасности Meta Натаниэль Глейхер пояснил, что компания удалила контент за нарушение своих правил относительно медиа, которые используют формы мультимедийной дезинформации.
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Видео, где президент Зеленский якобы призывает сдаться, было довольно быстро перехвачено Meta. Компания оперативно удалила его из соцсетей Facebook и Instagram. В то же время, по данным исследователей по кибербезопасности DFRLab, дипфейк широко распространяется в российской соцсети "ВКонтакте".
DFRLab также отметили, что ряд пророссийских Telegram-каналов в среду также опубликовали дипфейк, на котором Зеленский якобы призывает страну к капитуляции.
Кроме того, днем 16 марта хакеры взломали общий эфир украинских телеканалов, где в это время работала команда телеканала "Украина 24".
В движущейся строке внизу экрана можно было увидеть фейковое заявление, сделанное якобы от имени Владимира Зеленского, в котором он говорит о капитуляции и призывает украинских военных сложить оружие.
Реакция Владимира Зеленского
Президент Украины быстро отреагировал на дезинформацию. Он записал видео в ответ с четким месседжем для украинцев и россиян, где подчеркнул, что предлагает сложить оружие и сдаться только российским оккупантам.