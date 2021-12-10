Доступ к программе Horizon Worlds для VR-гарнитуры Quest можно получить бесплатно и без приглашения. В то же время, отмечается, что сейчас существуют некоторые проблемы с безопасностью на платформе.

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Разработка Horizon Worlds

Закрытое тестирование Horizon Worlds началось в сентябре 2019 года. Продукт превратился из среды для создания игр, похожих на Minecraft, в социальную платформу. Тысячи бета-тестеров регулярно проводят на платформе комедийные шоу, кинопросмотры и медитации. Они тоже строят сложные объекты. Теперь Horizon Worlds, которая уже может похвастаться сложившейся инфраструктурой, открывает свои двери для более широкого круга пользователей.

Horizon Worlds

Это первая попытка Meta выпустить нечто, напоминающее видение метавселенной гендиректором компании Марком Цукербергом. Платформа, требующая доступа к аккаунту Facebook, позволяет общаться с 20 людьми одновременно в виртуальном пространстве.

Ключевой частью Horizon Worlds является возможность писать базовый код, устанавливающий правила работы объектов, таких как выстрел из пистолета при нажатии на спусковой крючок или отскакивание мяча при прикосновении к поверхности. Код, который Meta называет блоками сценария, работает аналогично слоям в графических редакторах, позволяя объединять несколько правил для создания сложных взаимодействий.

До этого времени сотрудники Meta создавали блоки сценариев по запросу бета-тестеров, но в конце концов компания планирует сформировать из них бесплатную библиотеку. Сейчас кодировка блоков сценариев полностью выполняется в VR, но в конечном итоге Meta планирует разрешить создавать их отдельно, на компьютере.

В каком состоянии метаверс сейчас

Ранее в этом месяце один из тестировщиков Horizon Worlds сообщал о сексуальных домогательствах на платформе, обратив внимание на то, что на такой открытой платформе трудно обезопасить себя от нежелательных взаимодействий. Однако Meta заявляет, что сервис предусматривает специальные средства для блокировки ненадлежащего поведения на платформе, которыми легко воспользоваться может кто-либо. Однако доступ к платформе для несовершеннолетних пользователей пока закрыт.

Уникальным аспектом Horizon Worlds являются люди-гиды, которые приветствуют пользователей на стартовой площадке сервиса и проводят их в разные миры. Эту роль Meta поручает опытным пользователям, специально обученным навигации по Horizon Worlds и правилам поведения на сервисе.

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На данныймомент в Horizon Worlds нет возможности зарабатывать деньги, однако в будущем планируется связать его с Horizon Venues, автономным приложением для проведения больших мероприятий в VR, и Horizon Workrooms, ПО для совместной работы в VR. Meta надеется, что до тех пор, пока не будет добавлена ​​монетизация, пользователей на платформу будет привлекать возможность создания элементов Horizon Worlds.