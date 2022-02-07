Meta рассматривает возможность полного закрытия Facebook и Instagram в Европе, – британские СМИ
Источник:City A.M.
В это трудно поверить, зная как компания гонится за прибылью, но Meta может закрыть Facebook и Instagram в Европе, если не получит права хранить и обрабатывать данные европейских пользователей на серверах в США.
Чтобы понять в чем же проблема, стоит разобраться, как происходит регулирование передачи и сохранения данных на американских серверах в случае Meta и ее соцсетей. Сейчас компания использует так называемые сделки Privacy Shield, однако уже совсем скоро они утратят силу.
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Европа без Facebook
- Privacy Shiel ранее были правовой основой для компании, которая позволяла осуществлять деятельность Facebook и Instagram в Европе.
- Однако этот договор был аннулирован Европейским судом в июле 2020 года из-за нарушения защиты данных.
- С тех пор ЕС и США подчеркивали, что работают над новой или обновленной версией договора.
- Какими будут ее правила, пока неизвестно. Поэтому, естественно, компания волнуется по этому поводу.
- Источник отмечает, что для Meta трансатлантическая передача данных является ключевым вопросом. Обмен данными между странами и регионами имеет решающее значение для оказания услуг и таргетированной рекламы, подчеркивают в компании.
В своем ежегодном отчете комиссии по ценным бумагам и биржам США корпорация Марка Цукерберга предупреждает, что если компании больше не будет разрешено использовать текущие Соглашения "или альтернативы", компания "вероятно" больше не сможет предлагать много своих "наиболее значимых продуктов и услуг" в ЕС, включая Facebook и Instagram.
Бизнесу нужны четкие глобальные правила, подкрепленные строгим верховенством закона, для защиты трансатлантических потоков данных в долгосрочной перспективе,
– говорит Ник Клегг, вице-президент Meta по глобальным связям и коммуникациям.
В дополнение к Privacy Shield Meta также использует так называемые Стандартные договорные положения в качестве основного правового основания для обработки данных от европейских пользователей на американских серверах. Эти типовые соглашения в равной степени находятся под пристальным вниманием в Брюсселе и других частях ЕС.
Неясно, насколько реальны такие "угрозы", ведь европейские пользователи приносят миллиардные прибыли. Выход с рынка ЕС больно ударит по компании, которая сейчас и так переживает не лучшие времена. После публикации последнего квартального отчета за 2021 год акции компании рухнули сразу на 20 процентов. Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что впервые за 18 лет социальная сеть зафиксировала уменьшение количества пользователей, что крайне не понравилось инвесторам. Все это привело к тому, что основатель соцсети Марк Цукерберг по разным данным потерял от 29,7 до 31 миллиарда долларов за день и выбыл из десятки самых богатых людей мира.