Meta рассматривает возможность полного закрытия Facebook и Instagram в Европе, – британские СМИ

В это трудно поверить, зная как компания гонится за прибылью, но Meta может закрыть Facebook и Instagram в Европе, если не получит права хранить и обрабатывать данные европейских пользователей на серверах в США.

Чтобы понять в чем же проблема, стоит разобраться, как происходит регулирование передачи и сохранения данных на американских серверах в случае Meta и ее соцсетей. Сейчас компания использует так называемые сделки Privacy Shield, однако уже совсем скоро они утратят силу.

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Европа без Facebook

Privacy Shiel ранее были правовой основой для компании, которая позволяла осуществлять деятельность Facebook и Instagram в Европе.

Однако этот договор был аннулирован Европейским судом в июле 2020 года из-за нарушения защиты данных.

С тех пор ЕС и США подчеркивали, что работают над новой или обновленной версией договора.

Какими будут ее правила, пока неизвестно. Поэтому, естественно, компания волнуется по этому поводу.

Источник отмечает, что для Meta трансатлантическая передача данных является ключевым вопросом. Обмен данными между странами и регионами имеет решающее значение для оказания услуг и таргетированной рекламы, подчеркивают в компании.

В своем ежегодном отчете комиссии по ценным бумагам и биржам США корпорация Марка Цукерберга предупреждает, что если компании больше не будет разрешено использовать текущие Соглашения "или альтернативы", компания "вероятно" больше не сможет предлагать много своих "наиболее значимых продуктов и услуг" в ЕС, включая Facebook и Instagram.

Бизнесу нужны четкие глобальные правила, подкрепленные строгим верховенством закона, для защиты трансатлантических потоков данных в долгосрочной перспективе,

– говорит Ник Клегг, вице-президент Meta по глобальным связям и коммуникациям.

В дополнение к Privacy Shield Meta также использует так называемые Стандартные договорные положения в качестве основного правового основания для обработки данных от европейских пользователей на американских серверах. Эти типовые соглашения в равной степени находятся под пристальным вниманием в Брюсселе и других частях ЕС.

Неясно, насколько реальны такие "угрозы", ведь европейские пользователи приносят миллиардные прибыли. Выход с рынка ЕС больно ударит по компании, которая сейчас и так переживает не лучшие времена. После публикации последнего квартального отчета за 2021 год акции компании рухнули сразу на 20 процентов. Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что впервые за 18 лет социальная сеть зафиксировала уменьшение количества пользователей, что крайне не понравилось инвесторам. Все это привело к тому, что основатель соцсети Марк Цукерберг по разным данным потерял от 29,7 до 31 миллиарда долларов за день и выбыл из десятки самых богатых людей мира.